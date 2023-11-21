حردان: العدو الإسرائيلي وسّع دائرة حقده لتشمل الإعلاميين الذين يتولون إظهار جرائمه العدوانية

توجّه رئيس ​الحزب السوري القومي الاجتماعي​ ​أسعد حردان​، بأحر التعازي باستشهاد المراسلة الصحافية فرح عمر والمصور الصحافي ربيع المعماري والمواطن حسين عقيل، الذين ارتقوا اليوم شهداء نتيجة استهدافهم بشكل مباشر من ​الجيش الإسرائيلي​.

وأشار إلى أننا "نعزي قناة "الميادين" ورئيس مجلس ادارتها غسان بن جدو وكل العاملين فيها، كما نعزي عائلات الشهداء وحزبنا وأمتنا، خصوصاً أن الشهيدة فرح عمر من عائلة سورية قومية اجتماعية، وترعرعت على مبادئ الحق والخير والجمال".

وأكد حردان أن "العدو الذي أوغل في حرب الإبادة التي يخوضها ضد أهلنا في فلسطين، وسّع دائرة حقده لتشمل الإعلاميين الذين يتولون إظهار جرائمه العدوانية، ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والمواثيق الدولية".

ورأى أن "استهداف العدو الصهيوني لفريق قناة "الميادين" في ​جنوب لبنان​، جاء بعد قرار العدو بمنع القناة من أداء رسالتها الاعلامية في فلسطين المحتلة، وهذا ان دلّ على شيء فعلى صلافة العدو وغطرسته وانتهاكه لكل القوانين الدولية والانسانية".