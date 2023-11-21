الحلبي تابع تحويل بدلات الإنتاجية إلى أفراد الهيئة التعليمية و6500 رسالة هاتفية أرسلت إلى المستحقين

تابع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحلبي عملية تحويل بدلات الإنتاجية إلى أفراد الهيئة التعليمية في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية، وتبلغ من الإدارة أن نحو 6500 رسالة هاتفية تم إرسالها إلى المستحقين لقبض الإنتاجية من شركات التحويل، بحسب قدرات هذه الشركات.
وأعطى الحلبي توجيهاته لمنح الأولوية إلى أبناء المناطق الحدودية الجنوبية، الذين نزحوا قسرا نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وستتم يوميا متابعة إرسال الرسائل حتى تصل هذه البدلات إلى جميع المستحقين، وفقا للآلية المقررة سابقا.
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