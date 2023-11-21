بعد حفيدته.. استشهاد الحفيد الأكبر لـ"هنية" في قصف إسرائيلي على غزة

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

استشهد الإعلامي جمال محمد هنية ، الحفيد الأكبر لرئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، في قصف نفذته قوات الاحتلال الثلاثاء ، أسفر عن عشرات الشهداء والجرحي.

وقبل قرابة أسبوعين ، استشهدت الحفيدة الصغرة لـ هنية ، الطالبة رؤي همام ، في قصف مماثأكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، وجود اتفاق لوقف إطلاق النار المؤقت في غزة ما بين 4 إلى 6 أيام وسيكون تمديده مرهونا بإطلاق سراح رهائن إضافيين، مشيرة إلى أن حركة حماس ستحاول تحديد أماكنهم خلال الأيام الأولى من وقف إطلاق النار.