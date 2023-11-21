شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. مصرع 50 شخصًا ونزوح 700 ألف جراء الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 50 شخصًا مصرعهم وأجبر 700 ألف شخص على النزوح من ديارهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في الصومال.

وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الصومال محمود معلم عبد الله في مؤتمر صحافي :"إن خمسين شخصا لقوا مصرعهم في الكارثة، بينما اضطر 687235 شخصا إلى الفرار من ديارهم".

وحذر من أن الأمطار المتوقعة بين 21 و24 نوفمبر قد تؤدي إلى المزيد من الفيضانات التي يمكن أن تتسبب في وفيات ودمار.