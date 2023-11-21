شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد المئات من المواطنين على مؤتمر حاشد بالمنتزه ينظمه حزب مستقبل وطن شرق الإسكندرية بالمدينة الشبابية بأبو قير بحضور قيادات الحزب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال النائب رزق راغب ضيف الله أمين حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن الرئيس السيسي أول قائد عربي تصدى للمخططات الإسرائيلية في تصفية القضية الفلسطينية، وأعلن موقفا واضحا برفض التهجير القسري لأهالي غزة ودعم القضية الفلسطينية، مؤكدا دعم ومبايعة الرئيس السيسي لدعم الاستقرار والتنمية والتطوير.

ودعا ضيف الله جموع الشعب بمختلف فئاته للمشاركة الانتخابية والاصطفاف أمام صناديق الاقتراع باللجان الانتخابات خلال أيام 10 و11 و12 من ديسمبر المقبل لدعم وتأييد الرئيس السيسي لفترة انتخابية جديدة.