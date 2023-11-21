شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: مصر كشفت مخطط التهجير أمام العالم منذ اليوم الأول للحرب والان مع تفاصيل الخبر
وقال "الجندي"، إن الدولة المصرية كشفت مخطط التهجير أمام العالم منذ اليوم الأول للحرب، وأعلنت بشكل قاطع رفضها له، وتمسكها بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وفقا للقرارات الأممية، والحدود التي تم إقرارها في يونيو 1967، مشيرا إلى أن الجلسة التى عقدها مجلس النواب اليوم، لمعرفة الإجراءات الحكومية لمواجهة ملف التهجير القسرى للفلسطينين والحفاظ على الأمن القومى المصري، بعثت برسائل طمأنة للمصريين حيث تم استعراض الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية، وتمسك مصر برفض مخطط التهجير، وأن المصريين يقفون في وأوقات الأزمات صفا واحدا خلف قيادتهم السياسية في كافة القرارات التي من شأنها الحفاظ علي الأمن القومي المصري، وحماية الحدود المصرية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن خطاب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، كانت حاسمة ومباشرة ولا تحتمل اللبس، فمصر لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات تستهدف حماية حدودها والحفاظ علي أمنها القومي، كذلك أن الموقف المصري من دعم القضية الفلسطينية ثابت ولم يتزعزع، مشددا علي ضرورة وقف فوري لإطلاق النار واستمرار تدفق المساعدات لتخفيف معاناة سكان القطاع بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية.
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