وكيل "دفاع النواب": مصر مستعدة للدفاع عن مقدرات الوطن وحماية أراضيه

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب ابراهيم المصرى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بالتحركات المصرية التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تعدت الـ 40 لقاء ومحادثات بين زعماء العالم وذوى الشأن بهدف إيقاف الحرب على غزة، وإجهاض المخطط الصهيونى للتهجير القسرى للفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريحات له عقب الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بحضور رئيس مجلس الوزراء، أنه حال المساس بالسيادة المصرية، فإن الدولة المصرية جاهزة لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومى المصرى، وأن جميع أجهزة الدولة جاهزة للدفاع عن مقدرات الوطن وحفظ حدوده وأراضيه.

وبعث وكيل لجنة الدفاع برسالة للمصريين، قائلا: "اطمئنوا فخلفكم رئيس وزعيم وطنى شجاع وقوات مسلحة لا تقهر وإردة شعبية قوية".

وأضاف المصرى، أن بيان رئيس مجلس الوزراء اليوم أمام البرلمان كاشف للحقيقة وللجهد المصرى المبذول فى سبيل الدفاع عن القضية الفلسطينية وإجهاض مخططات التهجير القسرى التى تهدف إلى إفراغ القضية الفلسطينية وإنهائها.

ولفت النائب إبراهيم المصرى إلى أن الجهود المصرية لتنمية سيناء لن تنتهى، ومصر أنفقت 610 مليارات جنيه فى 10سنوات، ومصر لديها خطط لاستثمارات بقيمة 400 مليار جنيه فى سيناء لتكون مركزًا لوجستيا عالميًا.