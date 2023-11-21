شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "حقوق إنسان النواب": مصر نجحت فى كشف محاولات إسرائيل لتصفية قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت نجاحات كبيرة فى كشف محاولات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية معلناً إدانته وبشدة لتصريحات وزيرة المخابرات في حزب الليكود جيلا جملئيل التى أشارت فيها إلى أنه على المجتمع الدولى تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين فى غزة بمواقع حول العالم، وأن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية خارج القطاع" كشفت بكل جلاء عن خطة حكومة الاحتلال الاسرائيلى لتهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية.

وقال "رضوان" إن الجلسة التى عقدها مجلس النواب اليوم لمعرفة الإجراءات الحكومية لمواجهة ملف التهجير القسرى للفلسطينين والحفاظ على الأمن القومى المصري وحماية الحدود المصرية، أوضحت أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى، مؤكداً أن مجلس النواب جدد تفويضه بالإجماع للرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

وأشاد النائب طارق رضوان بالرد الحاسم والواضح من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على طلبات الإحاطة، مشيداً أيضاً بكلمة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب وكلمات جميع النواب الذين تحدثوا.

وأكد النائب طارق رضوان، أن جلسة مجلس النواب طمأنت جميع المصريين بأن مصر بقيادتها الحكيمة وجيشها الباسل لديها القدرة على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية حدود مصر وأن مصر كلها ضد التهجير القسري وأنها مع تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، موجهاً التحية للفلسطينيين على رفضهم وبشكل قاطع لتهجيرهم من أراضيهم وأنهم لن يفرطوا فى حقوقهم المشروعة وفى إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.