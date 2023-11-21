شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية: الموقف المصرى يرفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الموقف المصرى واضح من اللحظة الأولى التى ظهرت فيها نوايا الاحتلال الصهيونى بتنفيذ مخخطهم القديم بالتهجير القسري للفلسطينيين وأن مصر حكومة وشعبا لن تسمح بوعد بلفور جديد يتم على حساب الشعب الفلسطينى وأن أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية هى أمر مرفوض وأن كان هناك أى إجراءات يجب أللا تتم على حساب الامن القومى المصرى والمصالح المصرية.

واعتبر فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن تكرار ما تم فى عام 1948 هو أمر غير قابل للطرح من الأساس والاراضى المصرية وكل شبر فيها هو ملك للمصريين دفعوا فيهاوالغالى والنفيس من أجل استرداده من الاحتلال والحفاظ عليه، وأن المصريين جميعا على قلب رجل واحد فى هذه القضية بالذات ودائما ما يؤكدوا أنهم خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة ويفوضونهم فى اتخاذ كل ما يرونه مناسبا للحفاظ على الأمن القومى المصرى خصوصا بعد أن اصبح التهجير للاشقاء الفلسطينيين يتم طرحه على لسان مسؤولين حكوميين رسميين من الكيان الصهيونى المحتل الذى يريد أن يرسخ لهذا المفهوم.

وأشار إلى أنه عليهم التيقن من أن ذلك مستحيل مستحيل أن يحدث والشعب المصرى على وعى تام بكل ما يتم تخطيطه وتنفيذه من ضغوطات اقتصادية وسياسية على الدولة المصرية لكى تقبل بالتهجير وهو دائما ما يقف صلبا خلف قيادته السياسية ويزيدها دعما وصلابة يوما بعد يوم.