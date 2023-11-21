شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا إسحق تستنكر تصريحات وزيرة إسرائيلية بشأن التوطين الطوعى لسكان غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكرت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، تصريحات الوزيرة الإسرائيلية التي اقترحت فيها إعادة التوطين الطوعي لسكان غزة، معتبرة تلك التصريحات انتهاكا للإنسانية وتحايلا على القانون الدولى والقانون الدولي الإنسانى.

وأشادت "إسحق" بكلمة الدكتورة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة الاستثنائية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، موضحة أنها أكدت موقف مصر قيادة وحكومة وشعبا من القضية الفلسطينية خاصة مسألة تهجير الفلسطينيين لسيناء.

وأكدت" إسحق" رفض الشعب المصري القاطع للتفريط فى أي شبر فى من أرض مصر، موضحة أن سيناء قطعة غالية من أرض مصر على قلوب المصريين والمساس بها خط أحمر، لافتة إلى أن التهجير القسرى تصفية للقضية وعلى أشقائنا أن يعوا ذلك جيدا.

وأوضحت أن مصر لم تتوانى منذ اليوم الأول لبدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فى وأد أى محاولات للتهجير القسري، وأنها كانت تعي منذ البداية المخطط الإسرائيلي للقضاء على القضية، لافتة إلى أن مصر أكدت هذا الموقف عشرات المرات وفى كل المناسبات منذ بدء العدوان، حتى يكون هذا الموقف واضحاً للجميع ولا لبس فيه.

وجددت عضو مجلس الشيوخ، دعمها ومساندتها لقرارات القيادة السياسية فيما يتعلق بالأمن القومي المصري وحمايته، واتخاذ اللازم لحماية البلاد وأمنها واستقرارها، مطالبة المجتمع الدولي بالاضطلاع إلي مسئولياته.