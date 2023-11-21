نائب رئيس حزب الحرية: نرفض فكرة التهجير القسرى للفلسطينيين لأى مكان

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية، رفضه تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، اليوم، الداعية المجتمع الدولى إلى تشجيع ما أسمته "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين خارج قطاع غزة بدلًا من إرسال الأموال لإعادة إعمار، مؤكدا أن هذا الأمر لا غرض منه سوى تصفية القضية من مضومنها.

وأشاد نائب رئيس حزب الحرية بموقف الدولة المصرية الرافض لفكرة التهجير شكلا ومضومنا، بل والدولة المصرية تشحد الراى العام العالمى لرفض فكرة التهجير القسرى، مؤكدًا أن مجلس النواب والشعب المصرى يساندون الأشقاء الفلسطينيين بكل قوة، ويؤكدون رفضهم التهجير القسرى أو نزوح الشعب الفلسطينى إلى سيناء رفضا تاما كاملا، أو الدعوات الخاصة بإعادة توطينهم خارج غزة.

وأشار النائب معتز محمود، إلى أن ما يحدث هو اعتداء غاشم من جانب جيش الاحتلال، قائلا:" نحن أمام انتهاك صارخ للقانون الدولى والمواثيق الدولية كما أن ما يحدث هو إبادة إنسانية، لماذا يصمت المجتمع الدولى لما يتعرض له الشعب الفلسطينى من أبشع صور التعذيب اين منظمات حقوق الإنسان، لماذا لا ترى ما يحدث فى قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، حيث تحولت غزة مقبرة كبيرة فى حالة صمت رهيب من قبل المجتمع الدولي.