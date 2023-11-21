المصريين الأحرار: رفض التهجير بـ"النواب" أبلغ رد على تصريحات استخبارات إسرائيل

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية غيلا غملئيل، بالغريبة والتى تعد نوع من أنواع الهلوسة، مشيرا إلى أنه بمعرفة التاريخ الإسرائيلى والمعاناة التى عاشها اليهود على مدار عصورهم وهى عدم الارتباط بأرض لأنهم شردوا كثيرا، يجعلها تتصور أن أى شعب مستعد للعيش فى أى مكان دون وطن.

وأشار إلى أن تلك التصريحات بالإضافة إلى أنها خارج العقل والمنطق والقوانين الدولية، فهى بمثابة انتهاك حقيقى وتلاعب بالألفاظ ما بين التهجير والتوطين الطوعى، متسائلا ألا تعلم وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية أن الفلسطينيين يرفضون ترك أرضهم فمن أين سيكون التهجير طواعية، أم أن هذا استهلاك؟.

وأكد أن هناك تضارب فى أحاديث حزب الليكود الإسرائيلى والذى يترأسه المدعو بنيامين نتيناهو، وهل هذا يعنى أن هناك تفكك داخل الحزب وبالتالى المجتمع الإسرائيلى، أم أنها ألاعيب؟، مشددا أن تلك التصريحات ليست بغريبة عن دولة قامت على الاستيطان وعلى خطف ما ليس لها من حق، معتبرا أن المشهد داخل مجلس النواب فيما يخص الرفض القاطع للتهجير القسرى، أبلغ رد على تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية.