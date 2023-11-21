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القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم الثلاثاء فعاليات ختام الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة للمجموعة الثانية من المذكورين، وذلك بمقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة النهري بالزمالك بغرض تعريف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها.

وتأتى الدورة التدريبية بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة إدراكا من المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة بأهمية المرحلة المقبلة من تاريخ مصر الحديث وأهمية مساهمة الهيئة في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتنمية الوعي الثقافي والقانوني لأعضاء الهيئة الجدد من المندوبين والمندوبين المساعدين.

المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة

دورة تدريبية بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية للتعريف بالعملية الانتخابية

وانعقدت هذه الدورة التدريبية مكونة لمدة أربعة أيام كانت بدايتها السبت الماضي للمجموعة الأولى، وستنعقد لمجموعتين أخريين يومي الخميس والسبت القادمين.

خلال فاعليات الدورة التدريبية

حضر ختام فعاليات الدورة اليوم من الهيئة الوطنية للانتخابات كل من المستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قضايا الدولة عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس الاستئناف شادي رياض نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي للهيئة.

كما حضر من جانب هيئة قضايا الدولة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة، المستشار هاني محمد علي، رئيس المكتب الفني والمدير التنفيذي لمركز الدراسات القضائية والتدريب، والمستشارة ميرفت مصطفى عراقي عضو مركز الدراسات القضائية والتدريب منسق الدورة. صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.