شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"مستقبل وطن" يطالب المجتمع الدولى بالتصدى لانتهاكات إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سند السمالوسى القيادى بحزب مستقبل وطن، أن ترويج سلطات الاحتلال لفكرة تهجير أشقائنا الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء، ما هو إلا محاولة جديدة ضمن محاولات سلطات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف "السمالوسى" فى تصريحات له اليوم ، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا ترفض رفضا باتا أن يتم تصفية القضية الفلسطينية على حسابها، مؤكدا أن مصر لم تتواني يوما عن تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين على مدار عمر القضية.

وشدد القيادى بحزب مستقبل وطن، أنه لا يمكن المزايدة على الدور المصري فى القضية الفلسطينية سواء من خلال المطالبة بالوصول لحل عادل بحل الدولتين فى مختلف المحافل الدولية أو من خلال مساندة الأشقاء فى تخطي اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال من خلال تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لهم.

وأكد على ضرورة تصدى المجتمع الدولي بمنظماته ومؤسساته للانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، فضلا عن الوصول لحل سلمي من خلال حل الدولتين والعودة لحدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.