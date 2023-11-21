شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا هاشم تتطالب بإتاحة فرصة أكبر للمرأة فى المناصب الإعلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنها تشرفت باختيارها عضوا بالتعيين من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرة الى أن الرئيس داعم المرأة وتمكينها.

وأضافت رانيا هاشم خلال كلمة لها فى الندوة التى تنظمها نقابة الإعلاميين تحت عنوان: "ماذا يريد الإعلاميون من الرئيس القادم" أنه مطلوب من الرئيس القادم أن يكون هناك مناصب إعلامية للمرأة، موضحة أنه من حق المرأة أن

تكون موجودة فى الفترة القادمة وأنها تتمنى أن تحظى بنسبة أكبر مثلها مثل الرجل .

وشددت الإعلامية رانيا هاشم على أنه من حق المرأة أن تأخذ أماكنها ودعمها وإتاحة الفرصة أكبر مع التقييم المستمر ، وأن تاخد وضعها فى المناصب الإعلامية جنبا الى جنب مع الرجل فى اطار المساواة بين الجنسين خاصة انها حققت نجاحات بالفعل.