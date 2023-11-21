شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد فؤاد أباظة: كلنا على قلب رجل واحد لمنع التهجير القسرى للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب، لم أرى مجلس النواب مجتمع سواء معارضة أو أغلبية أو مستقلين على رأى واحد مثلما هو متفق على الحفاظ على القضية الفلسطينية بكافة أشكالها ومنع التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم عنوة وعدم المساس بالأرض المصرية، ونقولها صراحة :لا لتهجير الفلسطينيين من غزة.

وأضاف أحمد فؤاد أباظة، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه سيتم استعمال التدابير اللازمة التى ستتخذها الحكومة والدولة ومعهم الشعب المصرى بكامل طوائفه للوقوف صفا واحدا لصد أى تغول على الحدود المصرية مهما كانت الأسباب والذى وضح من كلمة الرئيس السيسى.

وأوضح أحمد فؤاد اباظة: "نرى تغول إسرائيلى بقوة وعنف على شعب أعزل وسيدات وأطفال وشيوخ، حيث هدموا المدارس والمستشفيات على رؤوس الأطفال"، مؤكدا أن الاحتلال الصهيونى لا يعرف معنى حقوق الإنسان بسبب المجازر التى يرتكبها ضد شعب أعزل.

وأكد أحمد فؤاد أباظة، نحن لدينا قيادة رشيدة قوية تبذل قصارى جهدها للبعد عن أى مساس بالأرض المصرية، وباسم كل المصريين أؤكد أننا خلف الرئيس بما نملك بما لا يمس حفنة تراب واحدة من أراضى سيناء.