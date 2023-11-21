شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يشارك فى اجتماع وزيرة الهجرة بالجالية المصرية بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ممثل حزب المصريين الأحرار، أحمد على حسن، عضو الهيئة العليا ومسئول شؤون المصريين بالخليج، في لقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج والسفير أحمد عبد المجيد قنصل مصر العام في جدة، مع عددا من أبناء الجالية المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

وذلك ضمن جولتها الخارجية لعدد من الدول العربية والأوروبية في إطار حملة "شارك بصوتك" لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار فى مصر.

وقال أحمد على حسن، إن حديث السفيرة مع رموز وعدد من ابناء الجالية المصرية مفاده أن المواطن المصري هو شريك أصيل في رسم مستقبل وطنه، وهناك اهتمامًا بالغ من جانب الغالبية العظمي بالنزول والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري ولا سيما أن الجالية المصرية بالمملكة السعودية تصل 2.9 مليون مواطن.

وأضاف، أن المصريين بالخارج ليسوا بمعزل عن الحالة المصرية والوطن الأم ولذا يدركون حجم الاعباء والتحديات التي يعيشها العالم اجمع وبخاصة الدولة المصرية لما يجرى في محيطها من احداث ملتهبة، والمشاركة الوطنية في الانتخابات ليس رفاهية بينما واجب حتمي.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج وبخاصة الخليج العربي سيكونوا في ملحمة وطنية تحت رآية العلم المصري والتصويت أيام الجمعة والسبت والأحد 1،2،3 ديسمبر 2023، وفي حال الإعادة ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير 2024.