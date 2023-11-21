اخبار العالم

"المصريين الأحرار" يشارك فى اجتماع وزيرة الهجرة بالجالية المصرية بجدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن "المصريين الأحرار" يشارك فى اجتماع وزيرة الهجرة بالجالية المصرية بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك ممثل حزب المصريين الأحرار، أحمد على حسن، عضو الهيئة العليا ومسئول شؤون المصريين بالخليج، في لقاء السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج  والسفير أحمد عبد المجيد قنصل مصر العام في جدة، مع عددا من أبناء الجالية المصرية بمدينة جدة بالمملكة العربية .

 

وذلك ضمن جولتها الخارجية لعدد من الدول العربية والأوروبية في إطار حملة "شارك بصوتك" لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكذلك الترويج للاستثمار فى مصر.

 

وقال أحمد على حسن، إن حديث السفيرة مع رموز وعدد من ابناء الجالية المصرية مفاده أن المواطن المصري هو شريك أصيل في رسم مستقبل وطنه، وهناك اهتمامًا بالغ من جانب الغالبية العظمي بالنزول والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري ولا سيما أن الجالية المصرية بالمملكة السعودية تصل 2.9 مليون مواطن.

 

وأضاف، أن المصريين بالخارج ليسوا بمعزل عن الحالة المصرية والوطن الأم ولذا يدركون حجم الاعباء والتحديات التي يعيشها العالم اجمع وبخاصة الدولة المصرية لما يجرى في محيطها من احداث ملتهبة، والمشاركة الوطنية في الانتخابات ليس رفاهية بينما واجب حتمي.

وأشار إلى أن المصريين بالخارج وبخاصة الخليج العربي سيكونوا في ملحمة وطنية تحت رآية العلم المصري والتصويت أيام الجمعة والسبت والأحد 1،2،3 ديسمبر 2023، وفي حال الإعادة ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير 2024.

 

 

وزيرة الهجرة خلال اللقاء بالجالية المصرية بجدة
وزيرة الهجرة خلال اللقاء بالجالية المصرية بجدة

ممثل حزب المصريين الأحرار خلال اللقاء
ممثل حزب المصريين الأحرار خلال اللقاء

خلال مشاركة المصريين الأحرار بلقاء وزارة الهجرة بالجالية بجدة
خلال مشاركة المصريين الأحرار بلقاء وزارة الهجرة بالجالية بجدة

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا