كوريا الشمالية اعلنت نجاح عملية إطلاق قمر اصطناعي للتجسس في المدار

اعلنت كوريا الشمالية نجاح عملية إطلاق قمر اصطناعي للتجسس في المدار، وفق ما نقل الاعلام الرسمي في وقت مبكر الاربعاء بحسب التوقيت المحلي. وذكرت وكالة الانباء الكورية الشمالية إن "صاروخا يحمل القمر الاصطناعي انطلق ليلة الثلاثاء من مقاطعة شمال فيونغان، وحلق على طول مساره المحدد و"وضع بدقة قمر الاستطلاع الاصطناعي "ماليجيونغ-1" في مداره".

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