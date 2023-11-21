البيت الأبيض: مجموعة فاغنر ربما تستعد لتقديم معدات عسكرية لحزب الله أو إيران

اعلن البيت الأبيض بان "مجموعة فاغنر المسلحة الروسية تستعد لتعزيز الدفاعات الجوية لحزب الله أو النظام في طهران، في إطار "تعاون دفاعي غير مسبوق" بين خصمي الولايات المتحدة.

وأفاد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي الصحافيين، أن "معلوماتنا تشير إلى أن فاغنر، بتوجيه من الحكومة الروسية، كانت تستعد لتوفير قدرة دفاع جوي إما لحزب الله وإما لإيران، والولايات المتحدة ستراقب الوضع بين إيران وروسيا وستتخذ الإجراءات المناسبة حسب الحاجة".

ولفت كيربي الى ان "إيران تزود روسيا بكمية كبيرة من الطائرات المسيرة، وإيران ربما تدرس تزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها في أوكرانيا".

واعلن بان "50 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية و20 ألف غالون وقود دخلت غزة في الساعات الأربع والعشرين الماضية".

واعتبر كيربي بان "احتجاز الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر انتهاك سافر للقانون الدولي وإيران ضالعة فيه".