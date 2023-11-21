الجميل في قداس نجله بيار: لبنان في خطر وصلاتنا ألا يورطنا أحد بتهور يدفع البلد إلى مزيد من الخراب

اشار الرئيس الاسبق امين الجميل الى انه "ليس من الصدف ان ينتصر طلاب الكتائب في جامعة الحكمة التي كان بيار طالبا فيها في ذكرى اغتياله، وهذا ما يدل على ان بيار حي فينا وعلى ان المسيرة القوية مستمرة كما أن بيار العضو في نقابة المحامين وبذكرى اغتياله تم انتخاب نقيب المحامين من الكتائب وهو كان رفيق بيار، فكل تلك الرموز تؤكد أن بيار في قلبنا وضميرنا وموجود معنا".

وخلال قداس اقيم في كنيسة مار مخايل بكفيا مساء اليوم في الذكرى 17 لاغتيال الوزير بيار الجميل ورفيقه سمير الشرتوني، اشار الجميل الى "ان الوزير في كل المراحل التي مر بها رسخ المحبة والايمان والثقة والجميع يشهد في وزارة الصناعة لغاية اليوم على جهوده وكل الوزراء الذين يمرون في الوزارة يقدرون جهوده وما زرع في الصناعة التي جعل منا وزارة اساسية ولا ننسى شعار "بتحب لبنان حب صناعتو". وجدد التأكيد على "المسيرة الوطنية والجهود وعلى كلمة المحبة التي غرسها والجميع تعلقوا به وقال:"في هذه المناسبة نتذكر بيار والمسيرة التي حققها ونحن مستمرون فيها وهي مسيرة استقلال ووطنية والدفاع حتى الرمق الاخير عن لبنان".

وتابع:" نزيد ايماننا بوطننا والقضية ولبنان يمر بمرحلة صعبة، ونحن نتخوف على المرحلة ونخشى من أي تهور ودعسة ناقصة واي عمل قد يورط لبنان أكثر وأكثر والاستقلال على المحك ولبنان كله في خطر ونحن قلقون على المستقبل القريب وأمنيتنا وصلاتنا كي لا يورطنا أحد بتهور يدفع لبنان الى مزيد من الخراب".

وأشار الى "أننا نعرف ان العدو الذي دخل الى بعض المناطق احتلها كما الجولان والضفة ونخاف من ان يلحق لبنان المعاناة نفسها ونخسر مناطق في لبنان بسبب تهور أو أي عمل أرعن ونحن في المناسبة نؤكد على ان تعلقنا بسيادة لبنان همنا كما نؤكد انه مهما كانت الظروف والاحداث نؤمن بوحدة لبنان والشعب وأيا كانت التحديات والظروف سنبقى صفا واحدا للدفاع عن لبنان أيا كانت الملل والتوجهات السياسية ونستمر على خطى الرئيس المؤسس والتضحية كي يبقى لبنان وطننا".

وشدد على ان "حزب الكتائب يتعافى ويعود الى الساحة بقوة ونتمنى لرئيسه النائب سامي الجميل ان يستمر بالجهود ويجمع الصفوف وينفتح على القوى السياسية خدمة للبنان". وختم معاهدا كل اللبنانيين، ان "المسيرة مستمرة ايا كانت التضحيات والجهود".

وتوقف المدبر في الرهبانية المارونية المريمية الاب سمير غصوب في عظته عند "البلد المفتت والذي تنتشر فيه رائحة الدم والخوف، ولكن ما زالت تطن في آذاننا كلمات رئيس الملائكة جبرائيل للرعاة لا تخافوا". وقال: "ها نحن نقدم الذبيحة الإلهية في ذكرى العزيز بيار الجميل ورفيقه سمير الشرتوني ولكن من قال إننا ننتظر عاما لنتذكر؟ لا فبيار أمين الجميل ليس ذكرى ولئن غيب عمدا وقهرا وظلما وغدرا غير أنه لم يغب".

أضاف: "أصغوا جيدا لتسمعوا بيار يردد: "هيا فتى الكتائب إلى العلى والواجب"، فنجيب: "نحن هنا يا قائد وها هم فتيان الكتائب متأهبون وعلى خطى الكبار سائرون".