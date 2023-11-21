عبود زار المفتي إمام وعرضا الاوضاع العامة وقضايا طرابلس ومحيطها

زار النائب جميل عبود مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في دار الفتوى، في طرابلس. وهنأ عبود المفتي إمام بانتخابه نائبا لرئيس المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى، وكانت مناسبة جدد خلالها عبود تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني. وتم التداول في الأوضاع العامة وبعض القضايا الخاصة بمدينة طرابلس ومحيطها.

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