الراعي استقبل وفدا من "الوطني الحر" شكره لتكليفه المطران عون تمثيله في قداس الشهداء في 13 تشرين

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي، وفدا من "التيار الوطني الحر" ضم نائبة الرئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي، ومن لجنة العلاقات الروحية في "التيار" غابي جبرايل وبسام نصرالله، في زيارة شكر فيها الوفد للبطرير ك الراعي تكليف المطران ميشال عون تمثيله في قداس الشهداء الذي احتفل به "التيار" في 13 تشرين.
وكانت مناسبة تم في خلالها البحث في آخر التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي.
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