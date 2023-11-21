دبور التقى منجيان ونوه بخطوة الصين في تبني قرارات ورؤيا حراك دولي لوقف اطلاق نار في غزة

التقى سفير الفلسطيني في لبنان اشرف دبور، سفير الصين في لبنان تشيان منجيان حيث اطلعه على "اخر التطورات التي تشهدها الاراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان الاسرائيلي الهمجي والمستمر على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ضارباً بعرض الحائط بالقانون الدولي الانساني باستباحته دم الشعب الفلسطيني اطفالاً ونساءً وشيوخاً والذي يرقى الى جرائم الحرب والابادة الجماعية".

واشاد دبور بـ"صمود وشجاعة شعبنا الفلسطيني بوجه ألة الدمار الاسرائيلية وثباته على أرض وطنه"، مثمناً "موقف الصين الثابت مع العدالة والحق منذ عشرات السنين على كافّة المستويات ودعمها الدائم لشعب فلسطين وقضيته العادلة وحقه في تقرير مصيره، كما نوه بالخطوة المتقدمة للصين الشعبية في تبني قرارات ورؤيا قيادة حراك دولي في المحافل الدولية من اجل وقف اطلاق نار فوري في قطاع غزة".

بدوره، أكد السفير الصيني على "ضرورة التنفيذ الشامل للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي الإنساني".