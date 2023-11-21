يديعوت أحرونوت: الأسرى الإسرائيليين سيتم نقلهم إلى مصر ثم إلى إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أنه سيتم نقل الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم إلى مصر عبر معبر رفح ومنه إلى إسرائيل.

وأفادت القناة الـ13 العبرية، بأنه سيتم وقف إطلاق النار يوم الخميس المقبل، كما سيتم الإفراج عن أول 10 أسرى لدى كتائب القسام.

وخلال الساعات الماضية، بدأ الحديث عن قرب إتمام الصفقة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، الخاصة بهدنة إنسانية والإفراج عن أسرى إسرائيليين لدى حماس، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال.

واليوم الثلاثاء، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل تحرز تقدما بشأن صفقة عودة الرهائن، وتأمل أن يكون هناك أخبار جيدة قريبا، وفقا لما نقلته قناة "العربية".

وأضاف نتنياهو في تصريحات أن الاحتلال الإسرائيلي لن يتراجع عن أهدافه بالقضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن وضمان عدم تكرار ما حدث من غزة.

وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي سيجتمع مساء اليوم، للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس.

ويقول ايتمار آيخنر، الصحفي بجريدة "يديعوت أحرنوت"، إن الصفقة المرتقبة التي من المفترض أن تتم، وهي أن تفرج حماس في المرحلة الأولى عن 50، مقابل 4 أيام وقفة إنسانية، مع الامتناع عن النشاط الجوي لمدة 6 ساعات في كل يوم، والإفراج عن 140-150 من النساء والأطفال الفلسطينيين، بالإضافة إلى السماح بإدخال الوقود وزيادة كمية المساعدات الإنسانية.

وأضاف "آيخنر" أنه قد يتم تمديد "الوقفة" يومين إضافيين "المرحلة الثانية" في حال سيتم الإفراج عن 20 آخرين، إضافة إلى أنّ هناك اعتقاد أن مدة "الوقفة" قد تزيد عن 6 أيام وهذا مرتبط بالإفراج عن عدد أكبر من الأسرى لدى حماس.