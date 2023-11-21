بسبب العدوان على غزة.. جنوب إفريقيا تقرر إغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب

الشارقة - اميمة ياسر -

وافق برلمان جنوب إفريقيا على إغلاق السفارة الإسرائيلية في البلاد وقطع العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب، حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار على قطاع غزة والمشاركة في المفاوضات.

وذكرت صحيفة eNCA الجنوب إفريقية، أن برلمان جنوب إفريقيا "صوّت وقرر إغلاق السفارة الإسرائيلية وقطع العلاقات الدبلوماسية. كما صوت أعضاء البرلمان على تعليق عمل السفير الإسرائيلي في جنوب إفريقيا. وذكر البرلمان أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار وتشارك في المفاوضات التي تنظمها الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، وصف رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، العدوان الإسرائيلي على غزة بأنه "إبادة جماعية وجريمة حرب".

وأكد رامافوزا أن بلاده تحث على وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستئناف الحوار بين الجانبين، مشيرا إلى ضرورة "نشر قوات أممية في فلسطين لمراقبة ومراعاة نظام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا في بيان آخر أن بلاده "قدمت شكوى للمحكمة الجنائية الدولية "من أجل التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، كشفت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، عن تلقيها طلبات من 5 دول للتحقيق في "جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية".

وصرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يوم الجمعة الماضي، بأنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.