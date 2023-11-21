مصر تترأس فريق الخبراء لصياغة معاهدة منع التسلح

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- بواسطة أيمن الوشواش - انتخبت مصر بالإجماع لتولي رئاسة فريق الخبراء الحكوميين الذي شكله السكرتير العام للأمم المتحدة لصياغة عناصر معاهدة ملزمة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي بموجب قرار الجمعية العامة في هذا الشأن. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتخبت مصر بالإجماع لتولي رئاسة فريق الخبراء الحكوميين الذي شكله السكرتير العام للأمم المتحدة لصياغة عناصر معاهدة ملزمة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي بموجب قرار الجمعية العامة في هذا الشأن. وأفادت وزارة الخارجية المصرية - وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن أعضاء الفريق انتخبوا الوزير المفوض مدير شؤون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بوزارة الخارجية باسم حسن، لتولي رئاسة الفريق الذي تمتد ولايته حتى أغسطس 2024؛ ليقدم توصيات للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العناصر الممكنة للمعاهدة المنشودة. وذكرت الخارجية المصرية أن تشكيل فريق الخبراء يأتي في سياق الإدراك الدولي المتزايد لضرورة التعامل مع المخاطر الاستراتيجية غير المسبوقة التي يمثلها اتجاه الكثير من الدول لتطوير قدرات التسلح في الفضاء الخارجي وتطوير أسلحة مصممة لاستهداف الأقمار الصناعية، خاصة على ضوء الأهمية الحيوية لتطبيقات الفضاء الخارجي التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية لكل تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والبنى التحتية الحيوية في مجالات الاتصالات والإنترنت والتوجيه والملاحة والأرصاد الجوية والتعدين، إضافة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الأقمار الصناعية في الأنشطة العسكرية، بما يجعلها هدفا محتملا في سياق النزاعات المسلحة، مما يجعل أي نزاع مسلح في الفضاء الخارجي أو استهداف للأقمار الصناعية أمرا بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين وعلى أفق التنمية المستدامة.

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