شكرا لقرائتكم خبر 11 ألف انتهاك بحق أطفال صنعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان 5,243 حالة انتهاك ضد الأطفال في اليمن.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي أحمد المفلحي خلال ندوة نقاشية نظمتها اللجنة حول دور اللجان والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في حماية حقوق الطفل في اليمن بالتزامن مع يوم الطفل العالمي، أن اللجنة وثقت خلال فترة عملها 3697 حالة قتل وتشويه للأطفال.

وفي السياق، كشف مكتب حقوق الإنسان في صنعاء، عن ارتكاب ميليشيات الحوثي 11232 انتهاكا بحق الأطفال بصنعاء، خلال عام، من 19 نوفمبر 2022 حتى 19 نوفمبر 2023، وتنوعت الانتهاكات بين القتل والاختطافات والإصابات والاعتداء الجسدي، وتدمير التعليم واستخدام المدارس والمراكز الصيفية في التحشيد واستخدامهم في الأعمال العسكرية والتجنيد القسري، ونهب الاغاثات الخاصة بهم ونهب واقتحام المؤسسات الصحية والتعليمية وإقامة أنشطة وفعاليات طائفية لطمس هوية المجتمع خاصة الأطفال، وتعبئتهم بأفكار تدعو إلى العنف والتحريض وقتل الأقارب وإرهاب المجتمع.

وأكد مدير مكتب حقوق الإنسان بصنعاء فهمي الزبيري في تصريح صحفي أن اليوم العالمي للطفل مناسبة للوقوف أمام ما يتعرض له أطفال اليمن من انتهاكات متواصلة من ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وأضاف، بأن الانتهاكات بحق الأطفال في تزايد مستمر في ظل التراخي الدولي تجاه ممارسات وجرائم الحوثيين، مشيرا بأن إفلات المتورطين في الانتهاكات من العقاب يشجع على استمرار الانتهاكات ضد الطفولة في اليمن.