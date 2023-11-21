«نور» السعودية يضيء العيون في موريتانيا وتوغو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نور السعودية التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في عدد من الدول الأفريقية بينها موريتانيا وتوغو.

ويضيء برنامج نور عيون المرضى بالعمى في مدينة روصو الموريتانية خلال الفترة من 17 وحتى 24 نوفمبر الجاري، حيث قام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز منذ بدء الحملة حتى الآن بالكشف على 1.245 حالة، وإجراء 40 عملية جراحية، إلى جانب صرف 611 دواء.

ويدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامج نور في مدينة لومي عاصمة جمهورية توغو، خلال المدة من 19 وحتى 25 نوفمبر الجاري، حيث يقوم الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على مرضى العيون وإجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء لمن يحتاجها، إلى جانب صرف نظارات طبية.