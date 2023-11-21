1000 شهيد فلسطيني في يوم واحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول حكومي فلسطيني أمس استشهاد نحو ألف فلسطيني في هجمات إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية على قطاع غزة.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة للصحفيين، إن الاحتلال الإسرائيلي صعد هجماته الجوية والمدفعية، باستهداف تدمير المنازل فوق رؤوس قاطنيها، ما يؤدي إلى استشهاد العشرات بشكل متلاحق.

وأوضح أنه تم رصد نحو ألف شهيد خلال الـ24 ساعة الماضية فقط في حصيلة دامية، بينهم 600 في المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، بفعل الهجمات الإسرائيلية المتفرقة.

ولفت الثوابتة إلى استشهاد 20 شخصا، على الأقل، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات للاجئين، وهو منزل وكيل وزارة الصحة عبدالعظيم الحاج، بينما كان على رأس عمله بمستشفى ناصر في خان يونس.

وأعلن انتشال عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي مكثف، استهدف مربعا سكنيا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، تضمن تدمير 8 منازل على الأقل فوق رؤوس قاطنيها.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية نقلا عن الجيش، أن هناك حاليا أكثر من 10 آلاف جندي من الاحتلال منتشرون في قطاع غزة في الحرب على غزة، وتتمركز تلك القوات بشكل رئيس في أحياء الزيتون وجباليا بمدينة غزة،

وفي ظل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، أفاد تقرير فلسطيني بـ»اقتحام» عشرات «المستعمرين»، أمس، المسجد الأقصى المبارك بحماية من الشرطة الإسرائيلية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن «المستعمرين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة. فيما شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط الأقصى».

ووفق الوكالة، «نشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر من شرطة الاحتلال، يلتقطون الصور وهم يأكلون في صحن قبة الصخرة المشرفة داخل المسجد الأقصى»، وأشارت الوكالة إلى أن «الاحتلال يواصل التضييق على المصلين، ولكن الإجراءات ازدادت وحشية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي».

وبالتواكب، قالت الحكومة الأمريكية إنها تواصل العمل على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، وقال مدير الاتصالات في مجلس الأمن القومي جون كيربي في البيت الأبيض: «لا أريد التفاوض علنا، ولكننا نعتقد أننا نقترب».

وأوضح كيربي: «ليس لدي تحديث لكم بشأن صفقة الرهائن التي نحاول التفاوض عليها»، وكرر تصريحات أمريكية سابقة بأن اتفاقا أقرب من أي وقت مضى، ولم يحدد عدد الرهائن الذين قد يشملهم مثل هذا الاتفاق، لكنه قال إن المفاوضين يعملون قبل كل شيء لضمان إطلاق سراح الأطفال والنساء والمواطنين الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس.