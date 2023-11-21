نواز شريف يطعن ضد اتهامات الفساد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت محكمة في باكستان النظر في الطعون المقدمة من جانب رئيس الوزراء السابق نواز شريف من أجل إلغاء حكم إدانته الذي صدر عام 2018 بعد اتهامه بعدة اتهامات فساد، في خطوة من شأنها تمكين شريف من أن يتولى رئاسة وزراء باكستان للمرة الرابعة.
وقال أمجد براويز محامي شريف «إن لجنة تتألف من قاضين بمحكمة عليا في العاصمة إسلام آباد أرجأت جلسة الاستماع حتى الأسبوع المقبل بعد المرافعات الأولية».
وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارا خلال عام 2017 بعزل شريف، الذي حكم باكستان ثلاث مرات في الماضي، كما أدانته محكمة جنائية بعد عام.
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