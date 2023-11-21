إردوغان يوثق تعاون تركيا والجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس نظيره التركي رجب طيب إردوغان الذي وصل إلى الجزائر في زيارة عمل.

وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان «تأتي زيارة إردوغان في إطار زيارة دولة رسمية وقد جرى بين الطرفين محادثات ثنائية أولية بالقاعة الشرفية لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين».

ومن المقرر أن يشرف الرئيسان على أشغال الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى الجزائري-التركي، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية وجهها له الرئيس تبون خلال زيارته لأنقرة في 22 يوليو الماضي، وجرى خلالها الاتفاق على حزمة مشاريع استثمارية واقتصادية.