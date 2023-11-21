المملكة تدعو لإطلاق عملية سلام جادة توقف نهر الدم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت المملكة ممثلة في وزير خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان إلى إطلاق عملية سلام جادة توقف نهر الدم في غزة.

وقال الفرحان لدى ترؤسه وفد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الزائر إلى العاصمة الروسية موسكو أمس «لا يمكن تبرير ما يحدث في غزة بالدفاع عن النفس»، وشدد على أن «إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي» وأشار خلال كلمته خلال القمة العربية الإسلامية ـ الروسية إلى أن عملية التهجير القسري للفلسطينيين في غزة متواصلة، وشدد على ضرورة إطلاق عملية سلام جادة، ووقف النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مضيفا «نعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لوقف النار في غزة».

وأكد أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل غزة قبل وقف العنف والاعتداء على المدنيين، مشددا على ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة، وأضاف «ما شهدناه من انتقاء في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية والتغاضي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل أثار سخط العالم الإسلامي والعربي والمشاعر الإنسانية الخالصة».

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف «إن روسيا تؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشدد في الوقت ذاته، على أن بلاده تعارض الإرهاب بأي شكل من الأشكال، وأنه يجب مكافحته دون انتهاك القانون الإنساني الدولي».

وقال «إنه من الواضح أن حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة غير كاف»، وأضاف «تدعو روسيا إلى البدء فورا في الاستعدادات لاستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة الدولة الفلسطينية».

واعتبر لافروف أن سبب فشل اللجنة الرباعية الدولية للتسوية في الشرق الأوسط هو أنها لا تضم ممثلين عن العالم العربي، مؤكدا ضرورة تمثيل دول المنطقة في آليات تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

شارك في الاجتماع وزراء خارجية السعودية وفلسطين والأردن ومصر وإندونيسيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حيث وصلوا إلى العاصمة الروسية تنفيذا للقرار الذي تم اتخاذه في قمة الرياض، لمناقشة الأوضاع المتدهورة بشكل متسارع في قطاع غزة.

وتعد موسكو المحطة الثانية للجولة التي تقودها لجنة الوزراء المنبثقة عن القمة العربية والإسلامية الأخيرة بالرياض بشأن الحرب في غزة.

وكانت المحطة الأولى في الصين، ومن المنتظر أن تزور اللجنة باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن لبحث وقف الحرب في غزة.

أبرز ما قاله فيصل بن فرحان: