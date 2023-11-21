انت الان تتابع خبر اعتراف إسرائيلي.. القتال يشتد شمال غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق في ايجاز يومي للصحفيين "نعمل كل ما بوسعنا لإعادة المختطفين" في غزة، مضيفا أن "تقييم رئيس الأركان بأن العملية البرية تحقق أهدافها لكنها ستستغرق وقتا... الحرب طويلة وهناك مراحل كثيرة".

وأعلن "إبلاغ 390 من عائلات الجنود الإسرائيليين بمقتلهم"، وتابع "قضينا على خلايا عدة في منطقة شمال غزة كانت تطلق قذائف على دباباتنا".



من جهة أخرى، قال المتحدث إن المستوى السياسي في إسرائيل يبحث مسألة الأسرى في غزة، وأن هناك تقدم بالأمر.. مستمرون حتى تحقيق أهدافنا في تفكيك حماس وإعادة المخطوفين وتوفير حدود آمنة".

وقال إن "حزب الله يخرق كل قرارات الأمم المتحدة ويعمل داخل مناطق سكنية في جنوب لبنان .. استهدفنا مواقع للحزب ردا على قصف موقع إسرائيلية".