العراق يؤكد ضرورة تدخل الدول الأوروبية لوقف ما يجري في غزة

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيانـ إن الأخير "أجرى، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، هنّأه فيه على نيله ثقة البرلمان الإسباني لرئاسة حكومة بلاده".

وجرى خلال الاتصال، "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في جميع المجالات، خصوصاً في المجال الاقتصادي والزراعي والتنموي".



وأكد السوداني أن "العراق بات يمثل اليوم بيئة آمنة للاستثمار، وهو منفتح على الإفادة من الخبرات التي تمتلكها الشركات الإسبانية، مع كل ما توفره الحكومة في العراق من قوانين تسهم في إنجاح المشاريع الاستثمارية"، مُجدداً دعوته إلى سانشيز لزيارة العراق.

وتطرق الاتصال بحسب البيان إلى "تفاقم الأوضاع في غزة، وتعمُّد قوات الاحتلال مواصلة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني في غزة".