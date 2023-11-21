إعلام عبري: أغلبية وزارية توافق على صفقة تبادل أسرى مع حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام عبرية أن تقدير الائتلاف الحاكم في إسرائيل يشير لتأييد الأغلبية لصفقة الأسرى مع حماس.

وأشارت إلى اعتراض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الصفقة.

وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي اجتمع لمناقشة صفقة لتبادل عدد من الأسرى مع حماس، أعقبه اجتماع لوزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي للتصويت على إتمام الصفقة من عدمه.

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إنه بات من القريب جدا الوصول إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة، موضحا أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي.

وأشار ميلر إلى أن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا يجب أن يكون مرهونا بالوصول إلى اتفاق بشأن الأسرى.

سبق وأن قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعتقد باقتراب عقد صفقة الأسرى في غزة.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم، تصريحات عن "مصدر رفيع" تفيد بأن صفقة الإفراج عن بعض الأسرى لدى حماس ستشمل إطلاق سراح 50 طفلا وامرأة على دفعات.

وأكدت أنه في مقابل إطلاق سراح بعض الأسرى الإسرائيليين سيتم الإفراج عن نحو 150 سجينا أمنيا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية.

وأشار المصدر للهيئة الإسرائيلية إلى أنه سيتم وقف مؤقت لإطلاق النار لخمسة أيام، موضحا أنه قد يتمدد إذا أفرجت حركة حماس عن المزيد من الأسرى لديها.