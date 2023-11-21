جندي كل ساعة.. مسؤولان بمقبرة إسرائيلية يعلنان عدد قتلى الاحتلال في يومين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

منذ بدء العمليات العسكرية في قطاع غزة، ويوميا ما تعلن المقاومة الفلسطينية متمثلة في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، عن استهدافها لعدد من آليات الجنود المتوغلة بالقطاع وأيضًا المجموعات المترجلة، وتسقط من بينهم العديد من القتلى والمصابين.

اثنان من مديري المقابر العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خرجا في لقاء تلفزيوني الأحد الماضي، نشره فيما بعد جيش الاحتلال على توتير، أنّ مقبرة ما تسّمى "جبل هرتزل" في القدس المحتّلة، تستقبل جنازة عسكرية كل ساعة ونصف.

ونشر موقع " حريديم 10" الإسرائيلي، عن مديري المقابر "ديفيد أورين باروخ" و " ليئور يامين" أنّ 50 قتيلاً إسرائيلياً قتلوا في غزّة، جرى دفنهم في المقابر خلال الساعات الـ 48 الفائتة.

ونقل الموقع عن مديري المقبرة، واللذان يشغلان موقعاً بما تسمّى دائرة العلاقات وإحياء التراث لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ ما يجري هو نتيجة العمل المعقّد لحرب "السيوف الحديدية" وهو عنوان العملية العسكرية التي أطلقها الاحتلال ضد قطاع غزّة يوم 7 أكتوبر الماضي، ردا على عملية طوفان الأقصى.

وبحسب ما أفاد به مسؤولي المقبرة، أنّ عمال المقابر يضطرون لفتح قبر كل ساعة ونصف أو 90 دقيقة، نظراً لحجم القتلى الذي يصل لجنود يقتلون في معارك قطاع غزّة، والذين تزايدت أعدادهم بشكل ملحوظ منذ بدء العملية العسكرية على القطاع.

ويتعارض ما يقوله المسؤولين عن المقبرة الإسرائيلية، مع ما يعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن عدد القتلى، حيث يعترف الاحتلال بالقتلى تدريجياً، وقد أعلن اليوم الثلاثاء، تبليغ نحو 390 من أسر الجنود بقتلهم في المعارك في غزة حتى الآن.

ونشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد من التحام مقاتليها مع جنود الاحتلال في منطقة جحر الديك شرق المنطقة الوسطى بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنّها ستعرض مشاهد من استهداف قوة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل في غزة.

ووفقا لكتائب القسام، فإن القوة تم الإيقاع بها في كمائن الموت واستهدافهم داخل منزل تحصنوا بداخله في منطقة جحر الديك، شرق المنطقة الوسطى في قطاع غزة.