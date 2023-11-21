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البنتاجون: نوفر مساعدات عسكرية لجيش الاحتلال من مخزوننا داخل إسرائيل وأماكن أخرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، مواصلتها تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف المدفعية من عيار ١٥٥ ملم وصواريخ موجهة دقيقة وأنظمة دفاع جوي.

وأوضح البنتاجون أنه يوفر مساعدات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي من مخزوناتها داخل إسرائيل وأماكن أخرى.

وقال القيادي في حركة حماس غازي حمد في تصريحات تلفزيونية لقناة " الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، إن مقاتلي المقاومة يقاتلون الولايات المتحدة الأمريكية وليس جيش الاحتلال الإسرائيلي وحده، مشددا على عدم ثقتهم في الإدارة الأمريكية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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