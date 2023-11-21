15 شهيدًا و22 مصابًا في قصف نفذه الاحتلال جنوبي غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت مصادر من داخل غزة، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل عدد جديد من الشهداء والمصابين في استهداف للاحتلال جنوبي القطاع.

وأوضحت المصادر، التي نقلت عنها قناة "الجزيرة"، أن 15 شهيدًا سقطوا بالإضافة إلى إصابة 22 آخرين، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف شقة سكنية بمدينة حمد شرقي خان يونس.

وواصلت قوات الاحتلال قصفها لقطاع غزة، تزامنًا مع التوغل البري والبحري، الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف خلال 46 يومًا من العدوان.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن مستشفيات القطاع بأكملها خرجت من الخدمة بسبب نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، فضلًا عن الحصار والقصف الذى يستهدف المؤسسات الطبية.