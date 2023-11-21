وكيل صحة قنا يزور مستشفى فرشوط المركزي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

أجرى الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، جولة ليلة بمستشفى فرشوط المركزي، لتفقد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق وكيل الصحة في جولته الدكتور أشرف الأحمر وكيل المديرية، والدكتور ضياء الدين محمد مدير المستشفى.

وخلال الزيارة، تفقد الدكتور محمد العناية المركزة، واطمأن على سلامة المرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

كما اطلع خلال الزيارة على آخر أعمال تركيب جهاز الأشعة المقطعية وآخر الاستعدادات لتشغيل العناية المركزة للأطفال، والتي من المقرر تشغيلها قريبًا بقوة 16 سريرًا، بدعم من الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف غريب محافظ قنا.

وخلال الزيارة الليلية، تفقد بدران قسمي الباطنة والمخ والأعصاب للتأكد من تواجد الفريق الطبي المناوب، والتزام الفرق بتقديم الخدمات المعاونة للمترددين على المستشفى.