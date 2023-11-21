"التحالف الوطني" يُعلن دعم أسر ضحايا العقار المنهار في بورسعيد بـ 25 ألف جنيه (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤتمرًا حاشدًا، اليوم الثلاثاء بـ محافظة بورسعيد، وذلك لدعم المرشح الرئاسي، عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور أعضاء الحملة الرسمية للمرشح،

ورئيس الجامعة، وممثلا الأزهر والكنيسة، ونواب المحافظة، ونواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقيادات تنفيذية وشعبية وممثلوا المؤسسات المختلفة، وأعضاء الحملة الرسمية للمرشح، وعدد كبير من الشباب.

وأعلن المهندس علي جبر، منسق التحالف ببورسعيد، عن دعم شهداء العقار المنهار بحي الشرق في محافظة بورسعيد بمبلغ 25 ألف جنيها، مؤكدًا أن هذا هو الدور الأهلي التنموي الذي يقوم به التحالف، مقدما العزاء لأهالي محافظة بورسعيد ومحافظتي سوهاج والمنيا في وفاة 4 من العمال خلال ترميم عقار شارع رمسيس.

وأقيم مؤتمر التحالف بحضور شعبي كبير في سرادق بشوارع بورسعيد، جري خلاله الإعلان عن دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في إلانتخابات الرئاسية 2024، والتي تشهدها مصر في شهر ديسمبر المقبل.

وتضمن المؤتمر الحديث عن ما تحقق في الملف الأمني الداخلي والقومي، ودور مصر الرائد في الفترة الحالية لدعم القضية الفلسطينية، إلى جانب مسيرة البناء والتنمية التي بدأتها مصر بإرادة من قيادتها السياسية، وأن المرحلة الحالية تحتاج تكاتف الجميع والالتفاف حول القيادة السياسية لحماية الوطن والحفاظ واستكمال ما تحقق من إنجازات.