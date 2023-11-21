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المقاومة الإسلامية بالعراق تستهدف قاعدتين تستضيفان قوات أمريكية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلنت المقاومة الإسلامية بالعراق في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عناصرها استهدفت قاعدة عين الأسد بغرب العراق التي تستضيف قوات أمريكية، وقاعدة الشدّادي جنوب الحسكة السورية، بالأسلحة المناسبة، مؤكدة إصابتها بشكل مباشر.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية في وقت سابق من اليوم أن قواتها في قاعدة عين الأسد العراقية تعرضت لهجوم بصاروخ باليستي قصير المدى، موضحة أن الهجوم أسفر عن 8 إصابات بين جنودها.

وأشارت القيادة الوسطى الأمريكية إلى أن طائرة حربية تابعة لها قصفت مجموعة مسلحة مدعومة من إيران ضالعة في الهجوم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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