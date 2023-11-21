شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل حملة حازم عمر بصالون التنسيقية: يجب إعفاء القطاع الطبى من الضرائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، إنه يجب إعفاء القطاع الطبى من الضرائب على الأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن الصورة غير وردية فى القطاع الطبي والتعليم، وهناك مشاكل كثيرة ولا يوجد دعم للقطاع الطبى وتشجيع القطاع الخاص.

وأكد رضوان على ضرورة تحسين دخل الأطباء لكى تتوقف هجرة الأطباء للخارج، وأنه لا بد من إنهاء ملف زراعة ونقل الأعضاء لأن العالم كله يعمل بهذا النظام الذى يوفر كثير من الجهد والمال على المرضى.

أدار الحوار خلال الصالون، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة.