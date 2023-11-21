شكرا لقرائتكم خبر عن حملة عبد السند يمامة لـ"صالون التنسيقية": يجب زيادة ميزانية البحث العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنه يجب زيادة ميزانية البحث العلمي في الموازنة العامة للدولة، ولابد من تذليل العقبات أمام الخدمات العامة، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية ليست الشماعة التي يتم تعليق كل المشاكل عليها.

وأكد الباسل على ضرورة إعفاء القطاع الطبي من الضرائب وتسهيل الإجراءات ودعم القطاع الخاص، مضيفًا أن التأمين الصحي نموذج ناجح، ويجب فصل الخدمة عن من يؤديها وأن تتحرر من جميع القيود والقطاع الخاص شريك بنسبة ٦٥٪؜ فى التنمية ويجب دعمه.

أدار الحوار خلال الصالون، شيماء كمال الدين، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون، النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، وعضو حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، وعضو حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الكاتب الصحفي عبد العظيم الباسل، مساعد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة.