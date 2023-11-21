شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المصريين بالخارج: 3 آلاف عضواً بمختلف دول العالم يكثفون الدعاية للمشاركة في انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3 آلاف عضوا من المصريين بالخارج في مختلف دول العالم، يكثفون جولاتهم علي أبناء الجاليات المصرية لحثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأكد "حسين"، أن الاتحاد بذل جهودا كبيرا بالتواصل مع أعضاءه فى دول العالم للحشد للانتخابات الرئاسية وإظهار صورة مصر الحضارية والتكاتف حول وطننا والقيادة السياسية فى تلك المرحلة المهمة من عمر الوطن.

وأشار إلى أن جميع أعضاء الاتحاد في مختلف دول العالم، عقدوا العزم على تكثيف تواجدهم وسط الجاليات المصرية في البلدان المقيمين بها، لافتا إلى أن الاتحاد لديه ممثلين في مختلف البلدان الأوربية وأمريكا والخليج العربي .

وأوضح أنه تم إعداد خطة لحشد المصريين بالخارج، من خلال التوعية بالمشاركة في ذلك الاستحقاق الدستوري المهم ،خاصة أن المشاركة واجب وطني، ويجب على الجميع تلبية نداء الوطن، والالتفاف حول القيادة السياسية.

من جانبه قال النائب سيد سمير، نائب رئيس الاتحاد، إن أبناء الجاليات المصرية يقدرون الدور الوطني الكبير، الذى قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، وهو ما نجح في تحقيقه، وأصبحت البلاد تنعم بالأمن والاستقرار بفضل جهود القيادة السياسية.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجري في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد، الذي يوافق الأول والثاني والثالث من شهر ديسمبر المقبل.