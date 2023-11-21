ندوة بـ"الصحفيين" غدا حول ملاحقة مرتكبى جرائم الحرب أمام الجنائية الدولية

القاهرة - سامية سيد - تعقد نقابة الصحفيين حلقة نقاشية حول الملاحقة القضائية لمرتكبى جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطينى فى غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، تحت عنوان "من المحرقة الصهيونية فى غزة.. إلى المحاكمة الدولية"، فى تمام الساعة الخامسة غدا الأربعاء القادم الموافق 22 نوفمبر.

يتحدث فى الندوة ناصر أمين المحامى بالمحكمة الجنائية الدولية، ويستعرض الجرائم الصهيونية بحق المدنيين فى غزة المحاصرة، كما سيعرض آليات تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الكيان الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى.

وكذلك التعريف بآليات توثيق الأدلة فى جرائم الحرب، خاصة فى ظل رصد العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية لأوضاع السكان المحاصرين فى غزة، وتهدم المستشفيات ودور العبادة، واستهداف النساء والأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية بشكل مباشر، وشرح الآلية التى يتعامل بها عالميًا فيما يتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الحرب، لعمل توثيق شامل ودقيق لدعم الإجراءات القانونية والسعى لتحقيق العدالة.