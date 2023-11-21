شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: الإدارة المصرية تعاملت بحكمة مع التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إن مثل هذه الفعاليات تعكس الإخلاص في النية والاتقان في العمل، من أجل وضع مصر في المكان الذي يليق بها، مؤكدا أن الإدارة المصرية تعاملت مع التحديات بالعقل والحكمة والشجاعة.

وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر الحاشد الذى عقد اليوم بالمدينة الشبابية فى أبو قير بالإسكندرية، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، ونطمه حزب مستقبل وطن، أن من أهم التحديات التى واجهتها مصر هى محاربة الإرهاب وتخطت هذه المرحلة، ثم مدت يد التنمية وزيادة الرقعة الزراعية وغيرها من الملفات الهامة.. قائلا: "لم يكن ذلك يتحقق سوى بعناية الله وفضل رؤية القيادة".

ودعا المستشار محمود فوزي المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية وخاصة الشباب والنزول إلى الانتخابات في اليوم الأول في الساعات الأولى، لنثبت أن الشعب المصري شعب واع للمرحلة القادمة، وهى مرحلة الحصاد لما بدأناه.

وأكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسى أن المرحلة القادمة هي مرحلة التوسع في الصناعة والزراعة، ومرحلة الاعتماد على القطاع الخاص لزيادة الإنتاج المصري.