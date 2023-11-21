السفير الروسي يزور الفرد رياشي ويبحث معه التطورات

زار السفير الروسي في لبنان الكسندر روداكوف رافقه النائب الأول للسفارة الروسية ماكسيم رومانوف الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية الدكتور الفرد رياشي وذلك في مقر المؤتمر بيروت، وقد تم التداول بأمور الساعة والتطورات المستجدة وتأثيرها على لبنان كما على دول الجوار.

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