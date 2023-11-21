توقيع بروتوكول تعاون بين كلية ادارة الاعمال في جامعة القديس يوسف وبورصة بيروت

وقِّع بروتوكول تعاون بين كلية ادارة الاعمال في جامعة القديس يوسف ممثلة بعميد الكلية البروفيسور فؤاد زمكحل ورئيس البورصة بالإنابة غالب محمصاني في مكاتب البورصة في مبنى اللعازارية -وسط بيروت، بحضور الوزير السابق وليد الداعوق و الجهاز الاداري للبورصة واعضاء مجلس ادارة الكلية.

واشار بيان صدر، الى انه "من المتوقع ان يعود هذا البروتوكول الموقع بالفائدة على كلا الطرفين حيث تقوم ادارة البورصة باعطاء الفرصة لطلاب كلية ادارة الاعمال بالاطلاع على احدث تقنيات تداول الاسهم والسندات ومختلف الادوات المالية وكيفية الاستثمار بها بطريقة فعالة وآمنة كما تمنحهم امكانية الاطلاع على ارشيف البورصة ودراسة تطورها والمراحل التي مرت بها منذ انشائها سنة 1920 من قبل سلطات الانتداب الفرنسي بالاضافه الى تأمين الاشراف المناسب والتدريب الداخلي في مختلف الاقسام".