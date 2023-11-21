عبداللهيان: رسائل واشنطن لنا لدعوة المقاومة لضبط النفس تتعارض مع الدعم الأميركي لإسرائيل

أشار وزير الخارجية الإيراني حسين اميرعبداللهيان، الى أن "رسائل واشنطن لنا لدعوة المقاومة لضبط النفس تتعارض مع الدعم الأميركي لإسرائيل". وأمل عبداللهيان، أن "تؤدي الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار إلى وقف أعمال القتل في غزة والضفة".

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