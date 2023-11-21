الحكومة السويدية: منفتحون على تجريد مواطنين من جنسيتهم وتحويلهم إلى عديمي الجنسية

أعلن وزير العدل السويدي غونار سترومر انفتاح الحكومة السويدية على التحقيق في إمكانية تجريد مواطنين سويديين من جنسيتهم حتى لو لم يحملو غيرها، أي تحويلهم إلى عديمي الجنسية.

واوضح سترومر لراديو السويد، "في الحالات التي يكون فيها ذلك ممكناً بموجب القانون الدولي، لا أرى شخصياً أي عوائق تحول دون ذلك. لكن الأمر قيد التحقيق، وسنرى ما سيسفر عنه". وأضاف "قد يكون من الصعب تنفيذ عملية ترحيل لشخص عديم الجنسية، ولكن كيفية حدوث ذلك هو أمر يجب النظر فيه في المستقبل".

وذكر بان "الحكومة أطلقت تحقيقاً حول إمكانية سحب الجنسية من مواطنين سويدييين، ويتعلق حالياً بنقطتين أساسيتين ارتكاب شخص ما جريمة تهدد النظام أو عندما يقوم شخص ما بالتهديد أو الرشوة أو تقديم معلومات كاذبة من أجل الحصول على الجنسية".

ويأتي تصريح الوزير بعد يوم واحد من إعلان سكرتير حزب ديمقراطيي السويدي SD أن المؤتمر العام لحزبه سيتبنى اقتراحاً مماثلاً لتجريد مهاجرين من جنسيتهم السويدية، وانفتاحه حتى على تحويلهم إلى عديمي الجنسية.